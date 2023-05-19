Новые научные идеи и практические разработки обсудят на Московском онкологическом форуме 2023
Московский онкологический форум 2023 пройдет с 14 по 17 июня в Гостином дворе. Деловая программа встречи включает десятки дискуссий и экспертных сессий для представителей профессионального сообщества, в мероприятиях примут участие более 300 экспертов из 13 стран, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Вице-мэр напомнила, что первый онкологический форум прошел в столице два года назад. Город реализовал в направлении онкологии новые подходы к организации медпомощи по новому московскому стандарту: внедрил клиентские пути для «бесшовного» пути пациента, сформировал каркас онкологической службы, реконструировал крупнейшие объекты и построил самый мощный в России онкоцентр имени Логинова.
«Сегодня мы готовы делиться опытом и знаниями, обсуждать идеи и треки развития с профессионалами и пациентами», — подчеркнула Ракова.
В деловую программу Московского онкологического форума вошло порядка 70 научных сессий. Также запланировано открытое обсуждение реализуемых на территории Москвы проектов по профилю «онкология». Среди спикеров мероприятия — ведущие специалисты из Германии, Испании, Франции, Австралии, Казахстана, Сербии. В дистанционном формате к форуму присоединятся представители ОАЭ, Италии, Индии и других стран. Встречи для профессионального сообщества пройдут 15-16 июня, днем позже площадки форума откроются для пациентских сообществ, онкологических пациентов и их близких.
Московские и федеральные онкологические медицинские организации представят на Московском онкологическом форуме 2023 экспозиционные стенды. Гости познакомятся с проектами в сфере онкопомощи, посетят демонстрацию высокотехнологичных операционных с передовым оборудованием, понаблюдают за ходом операций в прямом эфире.
Кроме того, в рамках форума пройдет конкурс молодых ученых.
Программа мероприятия, правила регистрации и аккредитации для СМИ опубликованы на официальном сайте форума.
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