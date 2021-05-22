Новые граждане России вместе с паспортом получат Конституцию

Граждане России одновременно с первым паспортом буду получать экземпляр Конституции. Соответствующее решение кабмина начнет действовать с 1 июля, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Решение коснётся 14-летних граждан, получающих паспорт впервые, а также иностранцев, получающих российское гражданство. Это позволит повысить уровень патриотического воспитания и будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике России», — говорится в пресс-релизе.

Инициатива вручать вместе с паспортом российскую Конституцию гражданам России, достигшим 14-летнего возраста, поступила от МВД России в январе, напоминает RT.

Указ об официальном опубликовании Конституции с внесёнными в неё поправками президент России Владимир Путин подписал в июле 2020 года. По итогам общероссийского голосования 77,92% граждан поддержали изменения в основной закон страны.

