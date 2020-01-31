Новые экспертизы проведут по делу сестёр Хачатурян

Новые психолого-психиатрические экспертизы будут проведены в отношении сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве их отца. Такое распоряжение издал Следственный комитет в соответствии с указанием Генеральной прокуратуры. Об этом сообщил адвокат одной из обвиняемых Алексей Паршин, передает ТАСС.

Защитник уточнил, что вопросы надзорного ведомства озвучил заместитель генпрокурора Виктор Гринь. По его словам, следствие неверно определило квалификацию обвиняемым. СК обжаловал возврат дела, однако Юрий Чайка перед уходом с поста генпрокурора отказался удовлетворить жалобу.

В результате, следственные действия в отношении сестер Хачатурян могут затянутся еще как минимум на месяц. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на адвоката младшей из девушек Ярослава Пакулина.

Для объективности Чайка предложил организовать дополнительные психолого-психиатрические экспертизы обвиняемых с учетом, в том числе, тех материалов, которые были получены после проведения первичных экспертиз, отмечает Москва 24. Накануне стало известно, что Генпрокуратура обязала следствие переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян с убийства на самооборону.

Тело Михаила Хачатуряна с многочисленными ранениями нашли летом 2018 года в жилом доме в Москве. Трое дочерей признались в убийстве, они заявили, что таким образом решили прекратить многолетние издевательства и насилие с его стороны. При этом, в момент самого убийства, по версии сестер, отец сам в наркотическом дурмане напал на них с ножом.

