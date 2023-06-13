Новостройку по программе реновации ввели в эксплуатацию в Лосиноостровском

В районе Лосиноостровский ввели в эксплуатацию дом по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Дом находится на Тайнинской улице. Это здание, состоящее из трех секций переменной этажности, построенное по индивидуальному проекту. Под территорией внутреннего двора есть подземная автостоянка.

Фасады выполнены из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом. Входные группы оформлены стеклянными витражами.

В доме 257 квартир, большинство из которых двухкомнатные, есть также однокомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные. Пять квартир приспособлены для проживания маломобильных жильцов.

Во всех квартирах готовая отделка, выполненная в соответствии с московскими стандартами реновации.

Первые этажи нежилые, там размещены объекты инфраструктуры, офисы и технические помещения. Предполагается, что в них также откроются магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки для детей.

Новостройка оснащена двумя грузопассажирскими лифтами, системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, видеонаблюдением.

Во дворе находится детская и спортивная площадки.



