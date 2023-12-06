Новостройка по реновации появится в Черемушках в следующем году

В следующем году в эксплуатацию введут новостройку по программе реновации в столичном районе Черемушки, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время ведется монтаж шпунтового ограждения и разработка котлована», - сказал Загрутдинов.

Новый жилой дом облицуют керамогранитной плиткой, а входные группы украсят витражами. В новостройке будет 264 квартиры с готовой отделкой. На первом нежилом этаже разместятся почтовые ящики, колясочные и лифты.

Во дворе дома обустроят зоны для занятия спортом и отдыха, а также две игровые детские площадки.

С более подробной информацией о реновации можно ознакомиться на сайте mos.ru.

