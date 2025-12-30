Новостной аккаунт МИЦ «Известия» стал миллионником в «Дзене»

В Подмосковье зафиксированы первые пострадавшие от петард дети Все аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме на фоне сильного снегопада Последняя в уходящем году ночь обещает быть в столичном регионе снежной и морозной Новогоднее обращение президента России Владимира Путина будут транслировать в городском транспорте Среди подписчиков телеграм-канала «Радиоточка НСН» разыгрывают раритетный винил