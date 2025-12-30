Новостной аккаунт МИЦ «Известия» стал миллионником в «Дзене»
Новостной аккаунт «Пятого канала» достиг отметки в один миллион подписчиков на платформе «Дзен».
Этот результат позволил аккаунту занять седьмое место среди медиаресурсов России, преодолевших рубеж в миллион подписчиков, и девятое место среди всех аккаунтов на платформе «Дзен».
На сегодняшний день МИЦ «Известия» располагает двумя каналами-миллионниками на «Дзене»: IZ.RU и аккаунт «Пятого канала». В честь достижения редакция получила памятный знак, подтверждающий миллионную отметку подписчиков.
Общее количество каналов-миллионников на «Дзене» составляет десять.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пушилин: ВС РФ за год освободили в ДНР более 187 населенных пунктов
- «Никакой усталости!»: Солист «Крематория» о трюках на концертах, возрасте и планах
- Каверы и акцент на «вайб»: Как за год изменились музыкальные тренды
- Хамзаев поддержал десятикратный рост штрафов за спаивание несовершеннолетних
- Песков: Путин поздравит россиян с Новым годом
- Кабмин утвердил правила новой ежегодной выплаты для работающих семей с детьми
- Врач рассказала, какой алкогольный напиток выбрать в новогоднюю ночь
- Между Москвой и Минском запустят ночные безостановочные «Ласточки»
- За 100 тысяч рублей: Россияне встретят Новый год в Египте, ОАЭ и Китае
- После стольких лет: Почему любовь фанатов к вселенной Роулинг - признание, а не мода
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru