Новостной аккаунт МИЦ «Известия» стал миллионником в «Дзене»

Новостной аккаунт «Пятого канала» достиг отметки в один миллион подписчиков на платформе «Дзен».

Этот результат позволил аккаунту занять седьмое место среди медиаресурсов России, преодолевших рубеж в миллион подписчиков, и девятое место среди всех аккаунтов на платформе «Дзен».

На сегодняшний день МИЦ «Известия» располагает двумя каналами-миллионниками на «Дзене»: IZ.RU и аккаунт «Пятого канала». В честь достижения редакция получила памятный знак, подтверждающий миллионную отметку подписчиков.

Общее количество каналов-миллионников на «Дзене» составляет десять.

