Новостной агрегатор СМИ2 отметил 20-летие
Новостному агрегатору СМИ2 исполнилось 20 лет. Как отмечается на сайте компании, за это время из блог-платформы проект трансформировался в экосистему.
В первые пять лет работы сервиса пользователи сами определяли значимость новостей. С 2011 года появились обменные сети, произошел переход к алгоритмическому управлению контентом. Спустя пять лет проект развился до экосистемы и получил статус официального новостного агрегатора. Последнюю пятилетку сайт посвятил созданию собственных медиапроектов и развитию экспертной площадки.
«Когда перестраивается весь мир, когда новая технологическая революция меняет потребление, сервисы и профессии, мы также должны опережать и предвидеть изменения, быть актуальными и полезными всему медиарынку», — отметил генеральный директор сайта Юрий Белоусов.
В компании отметили, что современный подход включает синтез профессиональной журналистики, глубокой экспертизы и алгоритмов, которые учитывают, в том числе, личные реакции читателей.
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