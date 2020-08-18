Новости за ночь: В Совфеде оценили возможность августовских выплат семьям с детьми
В бюджете на текущий год и в поправках в связи с пандемией коронавируса не были предусмотрены средства на третью выплату семьям с детьми, а это – «многомиллиардные траты», сказал журналистам член Совета Федерации Валерий Рязанский.
В связи с этим он, комментируя возможность такой выплаты в августе, предложил дождаться соответствующего решения правительства, передаёт RT. Оно может быть принято после возвращения премьер-министра Михаила Мишустина из поездки на Дальний Восток, полагает сенатор.
Последнее слово в вопросе выплат будет за Минфином, добавил Рязанский.
В связи с пандемией коронавируса были введены единовременные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет, составившие 10 тысяч рублей. Они производились в июне и в июле.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru