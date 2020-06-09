Новости за ночь: В России смягчили порядок въезда и выезда

Правительство Российской Федерации приняло решение о смягчении порядка въезда и выезда из страны. Граждане смогут выезжать за границу с целью учебы, работы, лечения и ухода за родственниками. Об этом объявил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости.

При этом точную дату открытия границ в министерстве транспорта пока не озвучивают. В ведомстве пояснили, что сначала надо обеспечить соблюдение санитарных мер на внутренних авиарейсах. Проверки свидетельствуют, что перевозчики и аэропорты в целом выполняют эпидемиологические указания, однако есть и нарушения, в частности, отмечаются случаи скученности пассажиров при посадке на рейс.

Между тем, как отмечает Ura.ru, около 40% граждан РФ собираются провести отпуск этим летом за рубежом в случае полного снятия запретительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса. Такие результаты опроса опубликовал сервис планирования путешествий OneTwoTrip.

Путешествовать внутри страны не собираются почти 52% из 2,1 тысяч опрошенных. Отдых на российских курортах выбрали 25% респондентов. Самыми привлекательными местами отдыха на родине опрошенные назвали Крым и Краснодарский край (26,6% и 25,2% соответственно). Далее идёт выбора за Алтаем и Байкалом. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин попросил соотечественников не планировать отпуск за рубежом, чтобы исключить риск завоза коронавируса.

При этом в России может появиться новый национальный проект, посвященный туризму, его уже готовит кабинет министров. Об этом «Известиям» сообщил президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. По его словам, предполагается задействовать такие меры, как софинансирование расходов туроператоров, удешевление перевозок по России и широкое внедрение электронных виз для иностранцев.

При наилучшем развитии событий, реализация нацпроекта начнется в будущем году и потребует не менее 80 миллиардов рублей ежегодно на выполнение задуманного.

