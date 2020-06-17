Новости за ночь: В России предложили ввести отдельное пособие для матерей-одиночек

В условиях непростой экономической ситуации, сложившейся из-за коронавируса, в России необходимо ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек и отцов, который воспитывают детей одни. С такой инициативой выступила председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец, пишет RT.

По её мнению, той помощи, которое государство уже предоставило детям, недостаточно — родители-одиночки остаются незащищённой финансовой группой. Волынец предлагает ежемесячно выплачивать им компенсацию в размере не менее двух прожиточных минимумов на одного члена семьи.

Соответствующее обращение глава НРК направила в Госдуму и правительство.

Ранее власти РФ ввели ежемесячные пособия по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трёх лет на период с апреля по июнь. Для детей от трёх до 16 лет предусмотрены единоразовые выплаты по 10 тысяч рублей.

