Новости за ночь: В России предложили ввести отдельное пособие для матерей-одиночек
В условиях непростой экономической ситуации, сложившейся из-за коронавируса, в России необходимо ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек и отцов, который воспитывают детей одни. С такой инициативой выступила председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец, пишет RT.
По её мнению, той помощи, которое государство уже предоставило детям, недостаточно — родители-одиночки остаются незащищённой финансовой группой. Волынец предлагает ежемесячно выплачивать им компенсацию в размере не менее двух прожиточных минимумов на одного члена семьи.
Соответствующее обращение глава НРК направила в Госдуму и правительство.
Ранее власти РФ ввели ежемесячные пособия по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трёх лет на период с апреля по июнь. Для детей от трёх до 16 лет предусмотрены единоразовые выплаты по 10 тысяч рублей.
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