Новости за ночь: В России могут снова ограничить продажу алкоголя
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
На продажу спиртного в России могут ввести новые ограничения
На продажу спиртных напитков могут ввести новые ограничения. Речь идет о барах и кафе с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров, которые расположены в жилых домах. Проект закона уже поддержан в правительстве, пишет «Коммерсантъ».
Документ подготовила группа депутатов Госдумы от «Единой России». По их мнению, мера вызвана необходимостью обеспечения общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в местах проживания.
Авторы законопроекта указывают, что население недовольно размещением кафе и баров в зонах жилой застройки.
СМИ: Сечин пожаловался Путину на Минфин
Глава «Роснефти» Игорь Сечин написал письмо президенту Владимиру Путину с жалобой на Минфин, сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, в своем обращении в конце августа Сечин обвиняет министерство в непоследовательности и субъективности в вопросе предоставления налоговых льгот в размере 2,6 трлн рублей на проект освоения месторождений арктического кластера.
Сообщается, что Сечин указал на то, что Минфин и глава ведомства Антон Силуанов готовы поддержать проекты НОВАТЭКа и «Газпрома», но не «Восток ойла», несмотря на схожесть условий.
МИД Украины раскрыл «формулу Зеленского» для мира в Донбассе
Украина отводит год на выполнение «формулы Зеленского» по прекращению войны в Донбассе. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV..
В план входит возвращение всех украинцев на родину, а также решение вопроса с пенсиями, чтобы жители Донбасса не должны были каждые два месяца приезжать для перерегистрации
Пристайко также отметил, что возможен переход «к каким-то новым радикальным мерам» при невозможности разрешить конфликт в ближайшее время.
Белоруссия помогла остановить ввоз оружия в РФ с Украины
Белорусская таможня совместно с КГБ страны помогли раскрыть схему переправки оружия с Украины в Россию через территорию республики. Об этом заявил председатель белорусского Государственного таможенного комитета (ГТК) Юрий Сенько в интервью телеканалу «Беларусь 1».
По его словам, оружие перемещалось с Украины через Белоруссию в Литву, а затем в Россию.
Сенько добавил, что при завершении спецоперации в России выявили большое количество оружия, среди которого были автоматы, пистолеты, винтовки и около девяти тысяч боеприпасов.
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