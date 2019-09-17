Новости за ночь: В России могут снова ограничить продажу алкоголя

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На продажу спиртных напитков могут ввести новые ограничения. Речь идет о барах и кафе с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров, которые расположены в жилых домах. Проект закона уже поддержан в правительстве, пишет «Коммерсантъ».

Документ подготовила группа депутатов Госдумы от «Единой России». По их мнению, мера вызвана необходимостью обеспечения общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в местах проживания.

Авторы законопроекта указывают, что население недовольно размещением кафе и баров в зонах жилой застройки.

