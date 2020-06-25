Новости за ночь: В Госдуме предложили выплаты для отказавшихся от мест в детском саду

Сократить очереди в дошкольные образовательные учреждениях в России можно за счёт выплат семьям, которые добровольно откажутся от положенного по закону места в детском саду. Об этом говорится в письме депутата Госдумы Василия Власова в адрес министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Московские детские сады возобновили работу в обычном режиме

Народный избранник предлагает установить такие выплаты в размере регионального минимального размера оплаты труда (МРОТ) ежемесячно на период, в течение которого ребёнок мог бы находиться в детском саду, передаёт RT.

По мнению Власова, в таком случае родители, которым есть с кем оставить ребёнка, с большей вероятностью согласятся на выплату, а те, кому необходимо оставлять ребёнка в детском саду, легче реализуют это право.

По идее автора инициативы, у родителей будет возможность передумать и отказаться от выплаты, чтобы встать в очередь на место в детском саду.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ВыплатыДетские СадыДетиГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры