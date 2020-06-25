Новости за ночь: В Госдуме предложили выплаты для отказавшихся от мест в детском саду
Сократить очереди в дошкольные образовательные учреждениях в России можно за счёт выплат семьям, которые добровольно откажутся от положенного по закону места в детском саду. Об этом говорится в письме депутата Госдумы Василия Власова в адрес министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
Народный избранник предлагает установить такие выплаты в размере регионального минимального размера оплаты труда (МРОТ) ежемесячно на период, в течение которого ребёнок мог бы находиться в детском саду, передаёт RT.
По мнению Власова, в таком случае родители, которым есть с кем оставить ребёнка, с большей вероятностью согласятся на выплату, а те, кому необходимо оставлять ребёнка в детском саду, легче реализуют это право.
По идее автора инициативы, у родителей будет возможность передумать и отказаться от выплаты, чтобы встать в очередь на место в детском саду.
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