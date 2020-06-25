Новости за ночь: В Госдуме предложили выплаты для отказавшихся от мест в детском саду

Народный избранник предлагает установить такие выплаты в размере регионального минимального размера оплаты труда (МРОТ) ежемесячно на период, в течение которого ребёнок мог бы находиться в детском саду, передаёт RT.

По мнению Власова, в таком случае родители, которым есть с кем оставить ребёнка, с большей вероятностью согласятся на выплату, а те, кому необходимо оставлять ребёнка в детском саду, легче реализуют это право.

По идее автора инициативы, у родителей будет возможность передумать и отказаться от выплаты, чтобы встать в очередь на место в детском саду.

