Московские детские сады возобновили работу в обычном режиме
Детские сады Москвы со вторника, 23 июня, возобновили свою работу в обычном режиме. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Она отметила, что детские дошкольные учреждения начинают свою работу в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина.
«При этом подписан совместный алгоритм действий с департаментом образования и Роспотребнадзором, который позволяет нам открыть дошкольные группы в детских садах, соблюдая максимальный санитарный эпидемиологический режим», - сказала Ракова.
Перед приемом детей в детских садах проведена генеральная уборка всех помещений и инвентаря. Кроме того, обработаны игровые и спортивные площадки. В свою очередь сотрудники детских садов должны будут носить маски в течение всего рабочего дня.
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