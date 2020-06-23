Московские детские сады возобновили работу в обычном режиме

Детские сады Москвы со вторника, 23 июня, возобновили свою работу в обычном режиме. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она отметила, что детские дошкольные учреждения начинают свою работу в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина.

«При этом подписан совместный алгоритм действий с департаментом образования и Роспотребнадзором, который позволяет нам открыть дошкольные группы в детских садах, соблюдая максимальный санитарный эпидемиологический режим», - сказала Ракова.

Перед приемом детей в детских садах проведена генеральная уборка всех помещений и инвентаря. Кроме того, обработаны игровые и спортивные площадки. В свою очередь сотрудники детских садов должны будут носить маски в течение всего рабочего дня.

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ФОТО: flickr.com/ Денис Власов
ТЕГИ:Детский СадМосква
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