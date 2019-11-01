Новости за ночь: Депутат предложил не платить за некачественные услуги ЖКХ
Главные новости минувшей ночи по версии НСН.
Депутат предложил не платить за некачественные услуги ЖКХ
Дать россиянам право не оплачивать услуги ЖКХ при их несоответствии нормативам предложил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву депутат Госдумы Василий Власов. Как сообщает РИА «Новости», парламентарий заявил, что ему постоянно жалуются граждане на высокие тарифы ЖКХ и на несоответствие этих услуг санитарно-эпидемиологическим нормам. «Считаю необходимым сориентировать данное постановление на большую защиту прав потребителей коммунальных услуг», — подчеркнул депутат.
Украину и США признали победителями в борьбе против «Северного потока-2»
Немецкое издание Die Welt назвало Украину и США победителями в коллизии вокруг газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в статье, посвященной решению Дании разрешить строительство магистрали в своих территориальных водах. В ней отмечается, что Вашингтон сумел затянуть строительство газопровода, что дало Киеву преимущество в переговорах о продлении газового контракта с Россией, действие которого истекает 31 декабря 2019 года.
В Кузбассе убили экс-мэра Киселевска
Бывший мэр города Киселевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев был застрелен в собственном доме в поселке Верх-Чумыш. Об этом сообщает «Интерфакс». По имеющейся информации, Лаврентьеву удалось перед смертью застрелить одного из злоумышленников. Остальные нападавшие скрылись. В городе был объявлен план перехват.
Захарова ответила НАТО на призыв передать Украине контроль над Крымом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление НАТО необходимости передать Киеву контроль над полуостровом Крым. Она назвала его бессмысленным, добавив, что не видит смысла в комментировании каждого высказывания представителей альянса. «Подобные заявления — это просто сотрясание воздуха. Позиция России и реальность всем хорошо известна», — подчеркнула Захарова.
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