Новости за ночь: Депутат предложил не платить за некачественные услуги ЖКХ

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Немецкое издание Die Welt назвало Украину и США победителями в коллизии вокруг газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в статье, посвященной решению Дании разрешить строительство магистрали в своих территориальных водах. В ней отмечается, что Вашингтон сумел затянуть строительство газопровода, что дало Киеву преимущество в переговорах о продлении газового контракта с Россией, действие которого истекает 31 декабря 2019 года.

