Новости за ночь: Украина и Россия готовят новый обмен

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Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова заявила, что Москва и Киев начали переговоры об очередном обмене заключенными, правда, она отказалась уточнить фамилии людей, которые могут попасть в список.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о готовности выступить посредником в примирении между Россией и Украиной. Хозяин Белого дома высоко оценил прошедший на минувших выходных обмен заключенными между Москвой и Киевом. По его словам, если российским и украинским властям в ходе переговоров понадобится присутствие президента США – он готов принять участие.

