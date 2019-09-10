Новости за ночь: Украина и Россия готовят новый обмен

10 сентября07:25

Главные события ночи по версии НСН

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Новости за ночь: Москва и Киев готовятся к новому обмену

Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова заявила, что Москва и Киев начали переговоры об очередном обмене заключенными, правда, она отказалась уточнить фамилии людей, которые могут попасть в список.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о готовности выступить посредником в примирении между Россией и Украиной. Хозяин Белого дома высоко оценил прошедший на минувших выходных обмен заключенными между Москвой и Киевом. По его словам, если российским и украинским властям в ходе переговоров понадобится присутствие президента США – он готов принять участие.

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У России не осталось чистого государственного долга

Впервые за последние пять лет чистый государственный долг РФ опустился ниже нуля, сообщает РБК со ссылкой на информацию Минфина и Центрального банка. Ликвидные активы федерального центра, регионов и внебюджетных госфондов стали больше госдолга в широком понимании (внутренний и внешний долги кабмина, регионов и муниципальных образований).

В теории Россия в состоянии погасить все долги с помощью депозитов госорганов в ЦБ и коммерческих банках. Правда, такое накапливание резервов сказывается на развитии отечественной экономики. За первое полугодие текущего года ВВП страны увеличился всего лишь на 0,7 в годовом выражении.

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Тимати удалит разозливший Рунет клип

Певец Тимати заявил о намерении удалить опубликованный на днях клип «Москва», вызвавший шквал критики в соцсетях. В своем Instagram-аккаунте рэпер отметил, что ему не хотелось «разозлить такое количество людей». «Здесь перебор вышел», - подчеркнул исполнитель.

На момент написания материала клип был все еще доступен на YouTube. Его посмотрели более 5,5 млн раз, при этом пользователи поставили видео более 1,4 млн дизлайков. 

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Роботы выгонят россиян с рабочих мест к 2030 году

Почти половина (45,5%) трудоспособных россиян рискуют остаться без работы, пишут «Известия» со ссылкой на исследование РАНХиГС. В настоящее время автоматизации подвергнуты 20,1 миллиона человек, при этом речь идет только о тех, кто работает официально.

При этом скорость автоматизации труда резко возрастет после 2025 года, из-за чего многие россияне попросту не успеют адаптироваться к новым условиям. Чтобы избежать массовой безработицы, эксперты рекомендовали ввести налог на роботов, а вырученные средства пустить на социальную помощь. Также в числе мер рассматривается сокращение рабочего дня и введение безусловного дохода. 

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Надежда Савченко не может найти работу

Бывшая украинская военнослужащая и экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко осталась без работы и не может трудоустроиться. Она заявила, что уже подала документы в Центр занятости. Кроме того, она пыталась пройти медкомиссию для работы пилотом, однако за время нахождения в тюрьмах, по ее словам, у нее было сильно подорвано здоровье.

Также, утверждает она, из-за судимостей она не может устроиться на работу в Вооруженные силы. В 2016 году осужденная на 22 года колонии в России Савченко была обменена на двух россиян. Годом ранее тогдашний президент Украины Петр Порошенко присвоил ей звание героя Украины.

После возвращения в Киев, Савченко начала работать в Верховной Раде, однако в 2018 году ее лишили иммунитета и отправили в СИЗО по обвинению в подготовке теракта. 

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаНадежда СавченкоРоботы