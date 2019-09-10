Новости за ночь: Украина и Россия готовят новый обмен
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Новости за ночь: Москва и Киев готовятся к новому обмену
Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова заявила, что Москва и Киев начали переговоры об очередном обмене заключенными, правда, она отказалась уточнить фамилии людей, которые могут попасть в список.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о готовности выступить посредником в примирении между Россией и Украиной. Хозяин Белого дома высоко оценил прошедший на минувших выходных обмен заключенными между Москвой и Киевом. По его словам, если российским и украинским властям в ходе переговоров понадобится присутствие президента США – он готов принять участие.
У России не осталось чистого государственного долга
Впервые за последние пять лет чистый государственный долг РФ опустился ниже нуля, сообщает РБК со ссылкой на информацию Минфина и Центрального банка. Ликвидные активы федерального центра, регионов и внебюджетных госфондов стали больше госдолга в широком понимании (внутренний и внешний долги кабмина, регионов и муниципальных образований).
В теории Россия в состоянии погасить все долги с помощью депозитов госорганов в ЦБ и коммерческих банках. Правда, такое накапливание резервов сказывается на развитии отечественной экономики. За первое полугодие текущего года ВВП страны увеличился всего лишь на 0,7 в годовом выражении.
Тимати удалит разозливший Рунет клип
Певец Тимати заявил о намерении удалить опубликованный на днях клип «Москва», вызвавший шквал критики в соцсетях. В своем Instagram-аккаунте рэпер отметил, что ему не хотелось «разозлить такое количество людей». «Здесь перебор вышел», - подчеркнул исполнитель.
На момент написания материала клип был все еще доступен на YouTube. Его посмотрели более 5,5 млн раз, при этом пользователи поставили видео более 1,4 млн дизлайков.
Роботы выгонят россиян с рабочих мест к 2030 году
Почти половина (45,5%) трудоспособных россиян рискуют остаться без работы, пишут «Известия» со ссылкой на исследование РАНХиГС. В настоящее время автоматизации подвергнуты 20,1 миллиона человек, при этом речь идет только о тех, кто работает официально.
При этом скорость автоматизации труда резко возрастет после 2025 года, из-за чего многие россияне попросту не успеют адаптироваться к новым условиям. Чтобы избежать массовой безработицы, эксперты рекомендовали ввести налог на роботов, а вырученные средства пустить на социальную помощь. Также в числе мер рассматривается сокращение рабочего дня и введение безусловного дохода.
Надежда Савченко не может найти работу
Бывшая украинская военнослужащая и экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко осталась без работы и не может трудоустроиться. Она заявила, что уже подала документы в Центр занятости. Кроме того, она пыталась пройти медкомиссию для работы пилотом, однако за время нахождения в тюрьмах, по ее словам, у нее было сильно подорвано здоровье.
Также, утверждает она, из-за судимостей она не может устроиться на работу в Вооруженные силы. В 2016 году осужденная на 22 года колонии в России Савченко была обменена на двух россиян. Годом ранее тогдашний президент Украины Петр Порошенко присвоил ей звание героя Украины.
После возвращения в Киев, Савченко начала работать в Верховной Раде, однако в 2018 году ее лишили иммунитета и отправили в СИЗО по обвинению в подготовке теракта.
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