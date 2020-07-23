Новости за ночь: Учёные предсказали гибель урожаев в пяти регионах России
Площади гибели сельскохозяйственных и кормовых культур могут увеличиться в пяти российских регионах из-за засухи и суховеев. Об этом заявили учёные Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и ЧС, передаёт РИА Новости.
Речь идёт о территориях Астраханской, Челябинской, Омской и Новосибирской областей, а также Алтайского края.
Кроме того, засуха может снизить урожай сельскохозяйственных культур в юго-восточных районах Ростовской области, северо-восточных районах Краснодарского края, нескольких районах Волгоградской области и Калмыкии, предупредили в НИИ.
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