Новости за ночь: Учёные предсказали гибель урожаев в пяти регионах России

Площади гибели сельскохозяйственных и кормовых культур могут увеличиться в пяти российских регионах из-за засухи и суховеев. Об этом заявили учёные Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и ЧС, передаёт РИА Новости.

Речь идёт о территориях Астраханской, Челябинской, Омской и Новосибирской областей, а также Алтайского края.

Кроме того, засуха может снизить урожай сельскохозяйственных культур в юго-восточных районах Ростовской области, северо-восточных районах Краснодарского края, нескольких районах Волгоградской области и Калмыкии, предупредили в НИИ.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Андрей Архипов
ТЕГИ:УрожайЖара
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры