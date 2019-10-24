Новости за ночь: Сноуден попал в «ловушку» в России

24 октября 201907:34

Главные новости минувшей ночи по версии НСН.

1

Сноуден рассказал о российской «ловушке»

Бывший сотрудниц спецслужб США Эдвард Сноуден заявил в интервью журналисту Джо Рогану, что попал в России в ловушку, так как американские власти аннулировали его паспорт, когда он направлялся в Латинскую Америку. Он также подчеркнул, что находится в оппозиции и американским властям, и российским.

«Это трудно. Это не доставляет удовольствия, но я чувствую, что это необходимо… Я ни с кем не связан, я не испытываю любви к российским властям. Я не выбирал быть здесь», - сказал Сноуден.

Он предположил, что однажды власти РФ могут отказаться продлевать ему вид на жительство.

2

Россия поднялась в рейтинге Doing Business

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал, что Россия поднялась сразу на три позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business, оказавшись на 28 месте. По словам Орешкина, рейтинг показывает, насколько в России стали легче стандартные процессы для предпринимателей. Министр добавил, что за последние три года Россия поднялась уже на 12 позиций, оказавшись впереди всех стран БРИКС и половины Европы.

3

Антонов признал планы США признать «Азов» террористами

Посол России в США Анатолий Антонов понадеялся на то, что в Конгрессе начали осознавать угрозу от украинского батальона «Азова», против которого в России возбуждено уголовное дело. Такое заявление он сделал после того, как американские конгрессмены попросили госсекретаря Майка Помпео разъяснить почему «Азов» не включен в список «иностранных террористических организаций».

4

Россия направит Армении ноту протеста

Российское министерство иностранных дел направит в Армению ноту протеста из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS, входящая в группу «Промтехнологии». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию документа.

Россия направит Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS, входящая в группу «Промтехнологии». Об этом сообщило «РИА Новости», в распоряжении которого есть копия документа.

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ФОТО: flickr/Gage Skidmore
ТЕГИ:Эдвард СноуденБизнесСШААрмения