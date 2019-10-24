Новости за ночь: Сноуден попал в «ловушку» в России

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Бывший сотрудниц спецслужб США Эдвард Сноуден заявил в интервью журналисту Джо Рогану, что попал в России в ловушку, так как американские власти аннулировали его паспорт, когда он направлялся в Латинскую Америку. Он также подчеркнул, что находится в оппозиции и американским властям, и российским.

«Это трудно. Это не доставляет удовольствия, но я чувствую, что это необходимо… Я ни с кем не связан, я не испытываю любви к российским властям. Я не выбирал быть здесь», - сказал Сноуден.

Он предположил, что однажды власти РФ могут отказаться продлевать ему вид на жительство.

