Новости за ночь: СМИ узнали о возможном переносе «Бессмертного полка» на сентябрь

Шествие «Бессмертного полка» могут снова перенести, утверждают два источника газеты «Ведомости», близкие к столичной мэрии и к руководству одного из регионов России.

Акция не состоялась 9 мая из-за ситуации с коронавирусом, её перенесли на 26 июля. Однако и в этот день она может не состояться: речь идёт о её возможном переносе на 2 сентября, говорится в материале. Собеседники издания называют разные причины: один говорит о неблагоприятной эпидемиологической обстановке, другой — о том, что участникам шествия может стать плохо от духоты в жаркую погоду.

Большинство регионов России постепенно снимает ограничения из-за COVID-19, однако показатель ежедневно выявляемых случаев заражения в последние две недели не снижается.

