Новости за ночь: Росстат выяснил, как поменялся рацион россиян за 40 лет

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Росстат узнал, как за последние 40 лет изменился рацион россиян. Эксперты выяснили, что жители нашей страны стали в два раза меньше употреблять картофеля и в два раза увеличили потребление фруктов и ягод. Кроме того, как уточняется, россияне стали есть больше рыбы, овощей и бахчевых.

Ко всему прочему, снизилось потребление хлеба, круп, макарон, а также молочных продуктов. По мнению специалистов, такие изменения связаны со стремлением россиян к здоровому образу жизни.

А что касается потребления мяса, то, согласно данным Росстату, за 40 лет отношение к нему наших соотечественников менялось дважды: сначала количество его потребления сокращалось, а после снова увеличилось, превысив показатель 1980 года.

