Новости за ночь: Росстат выяснил, как поменялся рацион россиян за 40 лет
Главные события ночи по версии НСН.
Хлебу и макаронам россияне теперь предпочитают ягоды и фрукты
Росстат узнал, как за последние 40 лет изменился рацион россиян. Эксперты выяснили, что жители нашей страны стали в два раза меньше употреблять картофеля и в два раза увеличили потребление фруктов и ягод. Кроме того, как уточняется, россияне стали есть больше рыбы, овощей и бахчевых.
Ко всему прочему, снизилось потребление хлеба, круп, макарон, а также молочных продуктов. По мнению специалистов, такие изменения связаны со стремлением россиян к здоровому образу жизни.
А что касается потребления мяса, то, согласно данным Росстату, за 40 лет отношение к нему наших соотечественников менялось дважды: сначала количество его потребления сокращалось, а после снова увеличилось, превысив показатель 1980 года.
Дональд Трамп решил купить Гренландию
СМИ сообщают о желании Дональда Трампа купить Гренландию. Как пишет газета The Wall Street Journal, президент США неоднократно задавал советникам соответствующий вопрос и с интересом слушал дискуссии по поводу геополитического значения этого острова, а также его ресурсов.
В прошлом Вашингтон не раз задумывался о покупке острова. Так, президент Гарри Трумэн после Второй мировой войны предлагал Дании за эту территорию 100 млн долларов.
В России хотят создать индивидуальный «паспорт аэропорта»
В России предложили создать индивидуальный «паспорт аэропорта». Как пишут «Известия», с такой инициативой выступил руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов, отметив, что эта мера позволит предотвратить столкновений с птицами. В подобном «паспорте» необходимо учитывать наличие вблизи от аэропорта крупных и мелких рек, морских побережий, характер растительности, а также количество и виды птиц. Наряду с биологическими факторами необходимо учитывать частоту взлетов и посадок, а также наличие свалок рядом с аэропортом.
Обсуждать эту инициативу стали после аварийной посадки самолета А321 в Подмосковье. Накануне сразу после взлета из аэропорта «Жуковский» в двигатели воздушного судна попала стая чаек. Пилоты приняли решение экстренно сесть в поле. Самолет благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси.
Турецкие отели не собираются отказываться от системы all inclusive
Турецкие отели не собираются отказываться от системы «все включено», поскольку она пользуется высоким спросом у туристов. Об этом заявил РИА Новости глава Союза отельеров Средиземноморья Эркан Ягджы.
Более того, он добавил, что подобные разговоры ведутся не в первый раз и ему они «порядком надоели».
Напомним, ранее с такой инициативой выступили представители бизнеса Турции, которые страдают из-за отсутствия рынка сбыта и покупателей.
По его словам, в Турции никто не имеет права обязать отели применять ту или иную систему обслуживания клиентов — каждый отель делает собственный выбор, и никто в это вмешиваться не может.
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