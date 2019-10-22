Новости за ночь: Россияне отказались от бензина

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Цены на гречневую крупу могут вырасти на 20-25%. Об этом заявили российские ритейлеры со ссылкой на указания поставщиков о росте цен. Подорожание объясняется низкими ценами в последние два года. Площади посевов были сокращены, из-за чего образовался дефицит. При этом, по данным Росстата, за год цены на крупу выросли на 6,4% и на 7,6% по сравнению с сентябрем 2018 года.

