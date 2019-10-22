Новости за ночь: Россияне отказались от бензина
Главные новости минувшей ночи по версии НСН.
В России резко упал спрос на бензин
В 2019 году россияне стали покупать заметно меньше бензина. Согласно подсчётам аналитиков спрос на топливо упал на один процент по сравнению с прошлым годом. Как пишут «Известия», падение стало самым заметным с 2015 года. При этом, в Минэнерго РФ заявили, что не отмечают значительного падения спроса на бензин.
Почти половине россиян не хватает денег на самое необходимое
По данным Росстата, почти половине семей в России хватает денег только на еду и одежду, а при покупке бытовой техники уже появляются трудности. Об этом пишет РБК. При этом отмечается, что доля таких домохозяйств в России в этом году увеличилась до 49,4%. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 0,6 процентных пункта.
Гречка может взлететь в цене
Цены на гречневую крупу могут вырасти на 20-25%. Об этом заявили российские ритейлеры со ссылкой на указания поставщиков о росте цен. Подорожание объясняется низкими ценами в последние два года. Площади посевов были сокращены, из-за чего образовался дефицит. При этом, по данным Росстата, за год цены на крупу выросли на 6,4% и на 7,6% по сравнению с сентябрем 2018 года.
Новый глава СПЧ захотел защищать социальные права
Новый глава Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что основной его целью на новом посту станет защита социальных прав населения. По его словам, в России очень много неравенства , особенно в небольших городах. Ранее Фадеев заявил, что планирует усилить сотрудничество Совета с Общественной палатой РФ.
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