Новости за ночь: Россияне могут остаться без крафтового пива
События минувшей ночи по версии НСН.
В России может исчезнуть крафтовое пиво
В России могут прекратить производить крафтовое пиво. Как заявили в Росстандарте, причиной может стать то, что с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции. По этим нормам производство крафтового пива не предусмотрено, сообщает RT. Кроме того, согласно этому регламенту, с 2021 года пивом будет считаться только напиток, содержащий 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов. Поскольку производство крафтового пива не узаконено никакими документами, некоторые сорта этого напитка можно отнести к контрафакту, считают в Росстандарте.
Налоги для малого бизнеса повысят на 5 процентов
Минэкономразвития предложило в 2020 году повысить налоги для малого бизнеса на 4,9%. Об этом говорится в законопроекте, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Отмечается, что, в соответствии с Налоговым кодексом, индексация проводится ежегодно с учетом изменения потребительских цен. Согласно проекту, коэффициент-дефлятор для применения налога на вмененный доход (ЕНВД) будет повышен с 1,915 до 2,009. Показатель для торгового сбора ведомство предложило увеличить с 1,317 до 1,382, для патентной системы — с 1,518 до 1,592. Для расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) планируется использовать коэффициент 1,813 вместо 1,729. В результате указанные коэффициенты повысятся на 4,9%.
На Украине назвали три сценария развития ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал о трех возможных сценариях развития событий в Донбассе. Первым будет попытка украинских властей договориться в рамках второго минского соглашения, передает ICTV. Второй – затягивание ситуации «бесконечно долго», что приведет к тому, что люди «по ту сторону линии соприкосновения» никогда не вернутся на сторону Киева. По словам министра, третий сценарий предусматривает то, что вопрос о возвращении «к этой части Украины» нужно оставить и никогда не поднимать его.
Дальний Восток лидирует по смертности от алкоголя среди регионов
Причиной около 2,6% смертей в России в 2018 году стало употребление алкоголя. В абсолютный цифрах это более чем 48 тыс. человек, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Лидируют по смертности из-за алкоголя регионы Дальнего Востока. В Чукотском автономном округе коэффициент смертности по этой причине составил почти 13 человек на 10 тыс. населения. Фактически это означает, что каждый девятый человек, скончавшийся на Чукотке в 2018 году, официально умер из-за злоупотребления алкоголем. На втором месте находится Магаданская область (10 человек на 10 тыс.). Третью строчку рейтинга занимает Ивановская область (9 человек на 10 тыс.). Во всех регионах почти все умершие — мужчины.
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