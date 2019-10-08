Новости за ночь: Россияне могут остаться без крафтового пива

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Причиной около 2,6% смертей в России в 2018 году стало употребление алкоголя. В абсолютный цифрах это более чем 48 тыс. человек, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Лидируют по смертности из-за алкоголя регионы Дальнего Востока. В Чукотском автономном округе коэффициент смертности по этой причине составил почти 13 человек на 10 тыс. населения. Фактически это означает, что каждый девятый человек, скончавшийся на Чукотке в 2018 году, официально умер из-за злоупотребления алкоголем. На втором месте находится Магаданская область (10 человек на 10 тыс.). Третью строчку рейтинга занимает Ивановская область (9 человек на 10 тыс.). Во всех регионах почти все умершие — мужчины.

