Новости за ночь: Россиянам объяснили, как отличать фейки о коронавирусе

Общественная палата и Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) разработали рекомендации, как отличить фейковые сообщения о коронавирусе в сети.

Во-первых, стоит насторожиться, если авторы призывают «к максимальному репосту», но при это установить авторство невозможно, как и проверить изложенную в новости информацию.

Эксперты, которых цитирует РЕН-ТВ, утверждают, что, как правило, сообщение анонимное и очень эмоциональное. «При этом не содержит ни одного факта, который можно было бы перепроверить. Распространяются сведения об угрозе жизни и здоровью неограниченного числа людей и о наличии жертв, как правило, многочисленных»,— говорится в перечне признаков фейковых новостей.

СК ищет автора фейка о российском происхождении коронавируса

Распространение коронавируса сопровождается мощнейшим информационным потоком. Специалисты уже назвали это явление инфодемией. Такая «информационная атака» способна привести человека в состояние депрессии, вызывать панические атаки, заставляет думать о неизбежности плохого завершения ситуации. Психолог-консультант, преподаватель Московского института психоанализа Евгений Головинов рассказал НСН, как себя в этой ситуации обезопасить.

«Первый шаг: ограничить суматошный интерес к ситуации с коронавирусом, доверять только проверенным источникам. Второй шаг: находить время для любимых дел и хобби, чтобы отвлекаться. Третий шаг: физическая активность, если возможны, то прогулки. Если нет – дома заниматься, открыв форточку, плюс обливание, закаливание. Но все в разумных пределах», - рассказал в интервью НСН Евгений Головинов.


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ФОТО: pxhere.com
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