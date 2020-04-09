Новости за ночь: Россиянам объяснили, как отличать фейки о коронавирусе

Общественная палата и Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) разработали рекомендации, как отличить фейковые сообщения о коронавирусе в сети.

Во-первых, стоит насторожиться, если авторы призывают «к максимальному репосту», но при это установить авторство невозможно, как и проверить изложенную в новости информацию.

Эксперты, которых цитирует РЕН-ТВ, утверждают, что, как правило, сообщение анонимное и очень эмоциональное. «При этом не содержит ни одного факта, который можно было бы перепроверить. Распространяются сведения об угрозе жизни и здоровью неограниченного числа людей и о наличии жертв, как правило, многочисленных»,— говорится в перечне признаков фейковых новостей.