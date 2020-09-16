Новости за ночь: Россиянам могут разрешить тратить маткапитал на ремонт

Президентское движение ОНФ планирует обратиться в правительство с предложениями по поддержке семей, в числе которых инициатива «Союза матерей» о том, чтобы материнский капитал можно было использовать для ремонта жилья. Об этом пишут «Известия».

Как рассказала руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ Юлия Зимова, в конце 2019 года опрос показал, что разрешение тратить маткапитал на ремонт лидирует по востребованности среди мер поддержки семей. Этот вариант выбрали 46% респондентов, ещё 44% хотели бы иметь возможность тратить маткапитал на приобретение автомобиля.

Сейчас материнский капитал выплачивается в размере 466,6 тысячи рублей на первого ребёнка и 150 тысяч рублей на второго. Программа маткапитала продлена до конца 2026 года. Использовать средства пока можно на ипотеку, покупку квартиры или постройку нового жилья, однако жилплощадь нужна не всем семьям: во многих случаях россияне хотят улучшить уже имеющееся у них жильё, говорят эксперты.

Инициативу уже готовы поддержать в Госдуме – в частности, в комитете по жилищной политике и ЖКХ. Минстрой обещает рассмотреть предложение, когда оно поступит.

