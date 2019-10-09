Новости за ночь: России предрекли катастрофу из-за глобального потепления
События минувшей ночи по версии НСН.
России предсказали катастрофические последствия потепления
России предрекли катастрофические последствия из-за глобального потепления. Русская служба «Би-Би-Си» пишет, что температура приземного воздуха в стране растет со скоростью 0,43 градуса Цельсия за 10 лет, что более чем в 2,5 раза превышает скорость глобального потепления. Результатом этого процесса является повышение расходов на инфраструктуру и поддержание сельского хозяйства. Отмечается, что с 1980-х годов толщина морского льда в Арктическом бассейне сократилась на 40%. Это грозит повреждениями трубопроводов, железных и автомобильных дорог, линий электропередач, а также угрожает нефтегазовым проектам на Севере. Кроме того, с ростом температуры по всей стране увеличивается заболеваемость и смертность, особенно среди детей и пожилых людей.
СМИ обвинили ГРУ в серии операций по «дестабилизации Европы»
Подразделение Главного разведывательного управления РФ (ГРУ, с 2010 года - Главное управление Генерального штаба РФ) обвинили в причастности к ряду спецопераций по «дестабилизации Европы». Как пишет газета The New York Times со ссылкой на сотрудников разведки в четырех западных странах, российская разведслужба может быть причастна к попытке госпереворота в Черногории, «кампании по дестабилизации» в Молдавии, а также к отравлениям болгарского бизнесмена Эмилиана Гребева и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. В их организации подозревалась Россия. Издание отмечает, что ранее эти инциденты расследовались как отдельные, не связанные между собой. Теперь же западные разведслужбы пришли к выводу, что этой «скоординированной и постоянной» кампанией занималось одно и то же подразделение ГРУ, специализирующееся на «подрывной деятельности, саботаже и убийствах».
WADA получила от России ответы, касающиеся подозрений в манипуляциях с допингом
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило получение ответов от российской стороны, касающееся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории. Об этом говорится на сайте организации. WADA намерена проанализировать полученные ответы, после чего независимый комитет по соответствию (CRC) примет решение о целесообразности внесения официальной рекомендации в Исполнительный комитет. В WADA пообещали, что вопрос будет рассмотрен максимально быстро и надлежащим образом, передает РИА Новости. В 2018 году исполком WADA полностью восстановил статус РУСАДА после отстранения, длившегося почти три года.
В России может подорожать бутилированная вода
Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды. Как пишут «Известия», проблемы могут начаться после внедрения маркировки этой продукции. Об этом сказано в письме «Опоры России» министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Отмечается, что проблемы с поставками из-за новой системы могут возникнуть и у отечественных производителей. Помимо этого бизнесмены предупредили о вероятности повышения цен на воду. В Минпромторге сообщили, что начало эксперимента по маркировке питьевой и минеральной воды планируется принять в декабре. При этом замминистра ведомства Виктор Евтухов сообщил ТАСС, что заявления о возможном росте цен или перебоях в поставках бутилированной питьевой воды по этой причине являются преждевременными.
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