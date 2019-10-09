Новости за ночь: России предрекли катастрофу из-за глобального потепления

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Подразделение Главного разведывательного управления РФ (ГРУ, с 2010 года - Главное управление Генерального штаба РФ) обвинили в причастности к ряду спецопераций по «дестабилизации Европы». Как пишет газета The New York Times со ссылкой на сотрудников разведки в четырех западных странах, российская разведслужба может быть причастна к попытке госпереворота в Черногории, «кампании по дестабилизации» в Молдавии, а также к отравлениям болгарского бизнесмена Эмилиана Гребева и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. В их организации подозревалась Россия. Издание отмечает, что ранее эти инциденты расследовались как отдельные, не связанные между собой. Теперь же западные разведслужбы пришли к выводу, что этой «скоординированной и постоянной» кампанией занималось одно и то же подразделение ГРУ, специализирующееся на «подрывной деятельности, саботаже и убийствах».

