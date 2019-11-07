Новости за ночь: Ремонт ветхих домов возложат на жильцов

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Ветхое жилье, чей износ превышает 70 процентов, должны ремонтировать сами жильцы вплоть до момента, пока оно не будет признано аварийным. Об этом газете «Известия» сообщили в Минстрое.

При этом в стране на сегодняшний момент насчитывается 25 миллионов квадратных метров ветхого жилья. Для таких строений планируют создать специальные подпрограммы по капремонту. Помимо средств самих граждан, предусматривается софинансирование из регионального и муниципального бюджетов.

Однако эксперты считают, что ремонтировать здания с таким износом бессмысленно, так как они требуют не ремонта, а полной реконструкции, стоимость которой оценивается до 120 тысяч рублей за квадратный метр.

