Новости за ночь: Ремонт ветхих домов возложат на жильцов
Главные события ночи по версии НСН.
Россиян обяжут ремонтировать ветхие дома за свой счет
Ветхое жилье, чей износ превышает 70 процентов, должны ремонтировать сами жильцы вплоть до момента, пока оно не будет признано аварийным. Об этом газете «Известия» сообщили в Минстрое.
При этом в стране на сегодняшний момент насчитывается 25 миллионов квадратных метров ветхого жилья. Для таких строений планируют создать специальные подпрограммы по капремонту. Помимо средств самих граждан, предусматривается софинансирование из регионального и муниципального бюджетов.
Однако эксперты считают, что ремонтировать здания с таким износом бессмысленно, так как они требуют не ремонта, а полной реконструкции, стоимость которой оценивается до 120 тысяч рублей за квадратный метр.
МИД РФ ответит на выход США из Договора по открытому небу
Россия предпримет ответные шаги в случае выхода США из Договора по открытому небу. Об этом РИА Новости заявил департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
Дипломат подчеркнул, что подобные действия Вашингтона наносят удар по международной безопасности. Ермаков отметил, что США вели работу по выходу из договора еще с конца 90-х, а последнее решение не стало для Москвы сюрпризом.
Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении выйти из соглашения.
Азербайджан вручил ноту протеста российскому послу
МИД Азербайджана вызвал посла РФ в стране Михаила Бочарникова и вручил ему ноту протеста из-за посещения Москвы представителями непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).
Речь идет о визите в российскую столицу министра иностранных дел НКР Масиса Маиляна и министра культуры Лерника Ованнисяна.
В Баку заявили, что такие визиты носят провокационный характер и угрожают «территориальной целостности» Азербайджанской Республики.
В США рассказали, кто качает нефть в Сирии на контролируемой ими территории
Добычу нефти на контролируемой США территории Сирии ведут местные власти. Об этом заявили в американском Госдепартаменте. В ведомстве подчеркнули, что доход от продажи нефти идет на «благо местных общин».
90 процентов сирийской нефти сосредоточены на восточном берегу реки Евфрат, ранее доходы от добычи нефти в этом районе присваивали террористы «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ).
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