Новости за ночь: Онищенко связал риски нового учебного года с гриппом

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу COVID-19 позволяет начать учебный год с 1 сентября во всех регионах России – больше опасений у специалистов вызывает возможный рост заболеваемости гриппом. Об этом заявил бывший главный санитарный врач РФ, первый зампредседателя Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, пишет Ura.ru.

По его словам, в этом году будет три штамма гриппа. Они начнут циркулировать с момента похолодания.

Как отметил Онищенко, сейчас перед профильными ведомствами стоит задача вакцинировать от гриппа 70% населения, прежде всего школьников, учителей, врачей и старшее поколение.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предлагал отложить начало учебного года на октябрь, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости COVID-19. В Минпросвещения от этой идеи отказались. В ведомстве отметили, что с санитарной точки зрения система образования уже подготовлена. К тому же, информация о традиционном начале учебного года уже доведена до общественности, и разговоры о переносе могут спровоцировать социальное напряжение, приводят «Известия» позицию ведомства.

