Новости за ночь: Около 300 военных прибыли разводить курдов в Сирию
Главные новости минувшей ночи по версии НСН.
Российские военные полицейские прибыли в Сирию
Около 300 военных полицейских из России прибыли в Сирию для отвода курдов от границы с Турцией. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Отмечается, что полиция обеспечит безопасность мирного населения , будет поддерживать правопорядок и поможет вывести подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.
Определены параметры новой накопительной пенсии
Министерство финансов РФ и Центральный банк обозначили параметры новой системы пенсионных накоплений. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на информированные источники, российские граждане смогут копить самостоятельно и создавать гарантированный пенсионный капитал. При этом взносы туда будут осуществляться через централизованную систему.
На Украине заявили о необходимости прокачки газа через страну
Заместитель председателя Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что у России нет вариантов, кроме прокачки газа через страну из-за контрактов и обязательств «Газпрома». При этом Сологуб всё же признал, что Украина допускает возможность «временного» прекращения транзита российского газа.
Названа дата возвращения Бутиной в Москву
Госдепартамент США назвал дату возвращения Марии Бутиной в Москву. Как сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, россиянка прибудет в Москву 26 октября. Он также выразил надежду, что на этом «закончится самый тяжелый этап» в жизни осуждённой в США россиянки.
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