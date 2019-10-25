Новости за ночь: Около 300 военных прибыли разводить курдов в Сирию

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Около 300 военных полицейских из России прибыли в Сирию для отвода курдов от границы с Турцией. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Отмечается, что полиция обеспечит безопасность мирного населения , будет поддерживать правопорядок и поможет вывести подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

