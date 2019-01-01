Новости за ночь: На вещах из квартиры Голунова нашли ДНК других людей
Главные события ночи по версии НСН.
На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками обнаружили ДНК других людей
На пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста «Медузы» Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова.
По заявлению адвоката Сергея Бадамшина, эксперты не нашли отпечатков пальцев журналиста на изъятых во время обыска в его квартире. Экспертиза должна быть завершена сегодня. Никулинский суд отправил журналиста Голунова под домашний арест.
Напомним, в соцсетях журналисты, репортеры и все считающие дело против спецкора отдела расследований провокацией, выкладывают фото с хештегом «Свободу Ивану Голунову».
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — это ОС «Аврора», которая принадлежит компании «Ростелеком. Как пишет издание The Bell со ссылкой на свои источники, стороны уже обсудили перспективы сотрудничества с китайской компанией.
Стороны также обсуждали начало производства части устройств Huawei в России. Китайская компания на фоне эскалации торговых отношений Китая и США попала в черный список американского Минторга. После этого с Huawei отказалась сотрудничать Google, из-за чего компания потеряла доступ к обновлениям операционной системы Android. Именно на ней смартфоны Huawei работают вне Китая.
Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня
С 12 июня в России изменится порядок выезда детей за границу. Об этом сообщила пограничная служба ФСБ. Согласно новому порядку, приём и учёт заявлений осуществляют подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД по месту жительства одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей или по месту жительства ребёнка.
Также заявление о несогласии выезда детей в другие страны может быть подано в посольства или консульства России по месту постоянного проживания заявителя за пределами России. В связи с этим с 12 июня погранслужбы не принимают такие заявления.
Россияне назвали главные символы страны
Главными символами России жители нашей страны называют единство народа, его сплоченность и многонациональность. По данным опроса ВЦИОМ, среди знаковых для россиян, определяющих принадлежность к нации участники опроса ВЦИОМ называют герб, гимн и флаг.
Еще 9% респондентов назвали символом России богатую природу. Еще 6% россиян отметили любовь к Родине, а 5% видят символом силу, мощь и величие нашей страны.
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