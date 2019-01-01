Новости за ночь: На вещах из квартиры Голунова нашли ДНК других людей

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На пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста «Медузы» Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова.

По заявлению адвоката Сергея Бадамшина, эксперты не нашли отпечатков пальцев журналиста на изъятых во время обыска в его квартире. Экспертиза должна быть завершена сегодня. Никулинский суд отправил журналиста Голунова под домашний арест.

Напомним, в соцсетях журналисты, репортеры и все считающие дело против спецкора отдела расследований провокацией, выкладывают фото с хештегом «Свободу Ивану Голунову».







