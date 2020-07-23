Новости за ночь: Мотоциклистов собрались штрафовать за лавирование и езду между рядами
В Госдуме разработали законопроект, вводящий штрафы в размере трёх тысяч рублей для мотоциклистов и владельцев мопедов за параллельное движение в одной полосе с другим транспортом. Этот же документ предусматривает для них штраф в размере до 15 тысяч рублей за движение с признаками опасного вождения и лавирования, пишут «Известия».
Автором законодательной инициативы выступила депутат Светлана Бессараб. По её словам, в ДТП погибает в 30 раз больше водителей мотоциклов, чем автолюбителей, и исправить это можно только штрафами. Зачастую ширина полосы почти не оставляет пространства мотоциклу, например, рядом с внедорожником, но мотоциклисты всё равно нередко идут на опасный обгон и в таких условиях, отмечает Бессараб.
Депутат предлагает фиксировать правонарушения традиционными способами – с использованием камер наблюдения и видеорегистраторов.
Не все согласны с предложенной постановкой вопроса. По словам координатора «Синих ведёрок» Петра Шкуматова, запрет на движение между рядами по сути будет означать запрет на езду на мотоцикле, «иначе зачем он нужен».
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