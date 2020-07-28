Новости за ночь: Минтруд пообещал индексацию пенсий более чем на 5% в год

Пенсии неработающим пенсионерам в ближайшие четыре года будут индексироваться не в соответствии с указом президента РФ о национальных целях развития до 2030 года, а в соответствии с федеральным законом № 350-ФЗ, заявили в Министерстве труда и социальной защиты.

Как уточняют в пресс-службе ведомства, в период до 2024 года такие пенсии будут индексироваться на уровне выше ожидаемой инфляции, передаёт РИА Новости. В частности, с 1 января 2021 года индексация составит 6,3%, в 2022 году – 5,9%, в 2023 году – 5,6%. В 2024 году пенсии будут проиндексированы на 5,5%.

После 2024 года страховые пенсии будут увеличиваться в зависимости от роста доходов Пенсионного фонда России. Нынешние расчёты говорят о том, что индексация в последующие годы сохранится выше инфляции, отметили в Минтруде.

Таким образом, будет обеспечен рост пенсий как нынешних, так и будущих пенсионеров, подчеркнули в министерстве.

