Новости за ночь: Минэкономразвития подсчитает бедных по-новому
Главные новости минувшей ночи по версии НСН.
Минэкономразвития хочет изменить подход к учёту бедности
Министерство экономического развития России подготовило проект постановления правительства об изменении подхода к подсчёту бедных россиян. Об этом сообщает РБК. Согласно документу, Росстат будет должен подтверждать данные о бедности информацией о доходах граждан. При этом общая оценка будет осуществляться после интеграции показателей с данными ФНС и ПФР.
В Швеции назвали Россию историческим врагом Европы
Шведское издание Dagens Nyheter опубликовало статью, в которой говорится, что благодаря победе Владимира Путина в Сирии Россия стала гораздо сильнее, в то время как США дезертировали из САР.
«И в этой драме главным победителем стала Россия — исторический враг», — пишет издание.
Кроме того, в статье страны Евросоюза призывают продолжать давить на Москву и активизировать вооружение НАТО.
Эксперты предсказали рост числа протестных акций в России
Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) подготовило доклад, в котором говорится о скором росте числа протестных акций России. Как утверждают эксперты, в протесты вовлекается все большее количество далёких от политики людей. При этом причинами недовольства населения стало длительное неудовлетворение потребностей различных групп, а также то, что избирательные кампании проходят «в условиях конфликта элит».
В России сократят моногорода
Ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономполитике Павел Склянчук заявил о грядущем сокращении моногородов в России, пишут «Известия». Так, сообщается, что число подобных формаций в стране может уменьшиться с 321 до 170. Кроме того, Минфин РФ рассмотрит законопроект новой программы развития моногородов.
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