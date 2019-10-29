Новости за ночь: Минэкономразвития подсчитает бедных по-новому

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Шведское издание Dagens Nyheter опубликовало статью, в которой говорится, что благодаря победе Владимира Путина в Сирии Россия стала гораздо сильнее, в то время как США дезертировали из САР.

«И в этой драме главным победителем стала Россия — исторический враг», — пишет издание.

Кроме того, в статье страны Евросоюза призывают продолжать давить на Москву и активизировать вооружение НАТО.

