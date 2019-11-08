Новости за ночь: Макрон предсказал будущее России

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Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist назвал три варианта развития России. Согласно первому, Россия может восстановить статус супердержавы за счет собственных сил, однако, по мнению Франции, стране не хватает населения и экономической мощи.

Второй вариант предполагает «евразийскую» модель, но, как заметил Макрон, в регионе уже есть доминирующая страна – Китай. Третий вариант – сбалансированные отношения с Европой. Пока же, подчеркнул Макрон, Москва воспринимает ЕС как вассала США из-за того, что НАТО приблизилось к границам РФ.

