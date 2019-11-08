Новости за ночь: Макрон предсказал будущее России

8 ноября 201906:55
Роман Кондратьев

Главные события ночи по версии НСН.

1

Макрон назвал три сценария развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist назвал три варианта развития России. Согласно первому, Россия может восстановить статус супердержавы за счет собственных сил, однако, по мнению Франции, стране не хватает населения и экономической мощи.

Второй вариант предполагает «евразийскую» модель, но, как заметил Макрон, в регионе уже есть доминирующая страна – Китай. Третий вариант – сбалансированные отношения с Европой. Пока же, подчеркнул Макрон, Москва воспринимает ЕС как вассала США из-за того, что НАТО приблизилось к границам РФ.  

2

Не стало козла Тимура

В приморском сафари-парке ушел из жизни козел Тимур, который прославился на весь мир свеой дружбой с тигром Амуром. Как сообщила опекун козла Эльвира Головина, Тимур скончался 5 ноября по естественным причинам.

Козел был запущен в вольер тигра Амура в 2015 году в качестве обеда, однако тигр пощадил незваного гостя. Более того, животные привязались друг к другу. Однако спустя несколько месяцев их пришлось расселить, так как козел в какой-то момент надоел тигру и хищник хорошенько потрепал его. 

3

Начались продажи билетов на поезда в Крым

В пятницу, 8 ноября, стартовала продажа билетов на пассажирские поезда в Крым. Поезда начнут курсировать между полуостровом и остальной частью страны с конца декабря.

Цены на билет в купе по направлению Москва-Симферополь начинаются от 2966 рублей, в СВ - от 9952 рублей. Из Санкт-Петербурга плацкарт обойдется от 3500 рублей, купе — от 3906 рублей.

4

Омск покорил президента Казахстана

«Самое приятное впечатление» произвел Омск на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом он рассказал российскому коллеге Владимиру Путину в ходе встречи с ним в городе.

Токаев добавил, что успел посмотреть омские телевизионные передачи и «как бы окунуться в местную жизнь».

6-7 ноября в Омске проходил VI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

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ФОТО: Президент Франции Эммануэль Макрон
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