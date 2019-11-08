Новости за ночь: Макрон предсказал будущее России
Главные события ночи по версии НСН.
Макрон назвал три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist назвал три варианта развития России. Согласно первому, Россия может восстановить статус супердержавы за счет собственных сил, однако, по мнению Франции, стране не хватает населения и экономической мощи.
Второй вариант предполагает «евразийскую» модель, но, как заметил Макрон, в регионе уже есть доминирующая страна – Китай. Третий вариант – сбалансированные отношения с Европой. Пока же, подчеркнул Макрон, Москва воспринимает ЕС как вассала США из-за того, что НАТО приблизилось к границам РФ.
Не стало козла Тимура
В приморском сафари-парке ушел из жизни козел Тимур, который прославился на весь мир свеой дружбой с тигром Амуром. Как сообщила опекун козла Эльвира Головина, Тимур скончался 5 ноября по естественным причинам.
Козел был запущен в вольер тигра Амура в 2015 году в качестве обеда, однако тигр пощадил незваного гостя. Более того, животные привязались друг к другу. Однако спустя несколько месяцев их пришлось расселить, так как козел в какой-то момент надоел тигру и хищник хорошенько потрепал его.
Начались продажи билетов на поезда в Крым
В пятницу, 8 ноября, стартовала продажа билетов на пассажирские поезда в Крым. Поезда начнут курсировать между полуостровом и остальной частью страны с конца декабря.
Цены на билет в купе по направлению Москва-Симферополь начинаются от 2966 рублей, в СВ - от 9952 рублей. Из Санкт-Петербурга плацкарт обойдется от 3500 рублей, купе — от 3906 рублей.
Омск покорил президента Казахстана
«Самое приятное впечатление» произвел Омск на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом он рассказал российскому коллеге Владимиру Путину в ходе встречи с ним в городе.
Токаев добавил, что успел посмотреть омские телевизионные передачи и «как бы окунуться в местную жизнь».
6-7 ноября в Омске проходил VI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
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