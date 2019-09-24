Новости за ночь: Мадуро едет в Россию

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве. Лидер Венесуэлы заявил, что отправляется в Россию с официальным визитом и, помимо президента РФ, встретится с его командой и группой бизнесменов.

В январе 2019 года в Венесуэле начались массовые акции протеста против Мадуро. Глава Национальной ассамблеи, лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. США и ряд европейских стран признали его легитимным лидером страны.

