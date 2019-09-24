Новости за ночь: Мадуро едет в Россию

24 сентября 201907:24
Константин Иванов

Главные события ночи по версии НСН.

1

Мадуро летит в Москву на переговоры с Путиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве. Лидер Венесуэлы заявил, что отправляется в Россию с официальным визитом и, помимо президента РФ, встретится с его командой и группой бизнесменов.

В январе 2019 года в Венесуэле начались массовые акции протеста против Мадуро. Глава Национальной ассамблеи, лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. США и ряд европейских стран признали его легитимным лидером страны. 

2

В России появится искусственное мясо

Российские ученые создали в лабораторных условиях искусственное мясо. Оно может появиться на прилавках российских магазинов уже в 2023 году. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе «Очаковского комбината пищевых ингредиентов».

Работы велись на протяжении двух лет, а первые 40 граммов искусственного мяса обошлись в 900 тысяч рублей. Однако в будущем, считают ученые, стоимость продукта опустится до приемлемого уровня. 

3

В Совфеде раскритиковали Трампа и Дуду за позицию по «Северному потоку-2»

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал президентов США Дональда Трампа и Польши Анджея Дуды, которые провели переговоры и обсудили, как воспрепятствовать строительству газопровода «Северный поток 2».

Джабаров заявил, что Вашингтону и Варшаве не удастся остановить проект, так как в российском газе заинтересована Западная Европа, особенно – Германия. Сенатор также заявил, что Польша стала американской марионеткой и не имеет своей политики.

4

«Ямал» столкнулся с проблемами при эксплуатации «Суперджетов»

Авиакомпания «Ямал» сообщила о проблемах при эксплуатации самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ) в аэропорту Нового Уренгоя. В августе и сентябре было отмечено семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси самолета при взлетах и посадках.

В компании считают, что всему виной плохое состояние взлетно-посадочной полосы в аэропорту. Однако руководство воздушной гавани это отрицает, ссылаясь на недавнюю проверку Ространснадзора, который не выявил проблем. 

5

Вышинский войдет в российский СПЧ

Главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский станет постоянным экспертом по вопросам защиты прав россиян за рубежом в комиссии Совета по правам человека (СПЧ). Об этом РИА Новости сообщил глава комиссии Александр Брод.

Сам журналист заявил, что готов оказывать экспертную поддержку по вопросам, касающимся Украины и других стран.


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ФОТО: flickr.com
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