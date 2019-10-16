Новости за ночь: Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Главные события ночи по версии НСН.
Пенсионная реформа спровоцировала массовое увольнение полицейских
Российские полицейские испугались пенсионной реформы и массово уволились. Личный состав МВД сократился до рекордных значений с 2012 года. Об этом сказано в отчете ведомства. В нем отмечается, что уровень укомлектованности сотрудниками не дотягивает и до 93% процентов, по плану должно быть 95%.
По данным Счетной палаты, большинство сотрудников уволилось по выслуге лет – она даёт право на получение пенсии. Рост числа увольнений по этому пункту объясняется опасениями служащих, что пенсионный возраст для сотрудников МВД будет повышен.
Генсек ООН осудил США за невыдачу виз российским дипломатам
Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что генсек ООН разделяет позицию Москвы по проблеме невыдачи американских виз российским дипломатам для участия в работе Генеральной ассамблеи всемирной организации.
Накануне в ООН на заседание комитета по сношениям с государством пребывания штаб-квартиры ООН обсуждалась проблема невыдачи американских виз дипломатам.
Представители ЕС, по словам отечественного дипломата, заняли промежуточную позицию. Но последнее слово в этом вопросе остается за генеральным секретарем.
Электронные сигареты могут признать менее вредными
Электронные сигареты могут признать менее вредными. У их производителей может появиться право писать на упаковках своей продукции о преимуществах над обычными табачными изделиями. Такое предложение разработано Евразийской экономической комиссией.
Для регулирования никотиносодержащей продукции будет представлен техрегламент. В нём будут указываться требования к производству, к хранению, а также к маркировке. Если изделия не будут ему соответствовать, то они попадают под запрет.
Эксперты считают, что формулировка о «преимуществах перед курением табака» введет покупателей в заблуждение, поскольку и в электронных сигаретах содержится опасный для здоровья никотин.
Путин пригласил Эрдогана в Россию
Анкара не намерена прислушиваться к призывам Вашингтона и заключать перемирие с курдскими ополченцами на севере Сирии. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, добавив, не будет вести переговоры с террористами.
В разговоре с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган уточнил, что военная операция «Источник мира» содействует сохранению территориальной целостности Сирии. К слову, Путин пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить в ближайшие дни Россию с рабочим визитом. Приглашение было принято.
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