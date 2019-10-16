Новости за ночь: Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

1

Российские полицейские испугались пенсионной реформы и массово уволились. Личный состав МВД сократился до рекордных значений с 2012 года. Об этом сказано в отчете ведомства. В нем отмечается, что уровень укомлектованности сотрудниками не дотягивает и до 93% процентов, по плану должно быть 95%.

По данным Счетной палаты, большинство сотрудников уволилось по выслуге лет – она даёт право на получение пенсии. Рост числа увольнений по этому пункту объясняется опасениями служащих, что пенсионный возраст для сотрудников МВД будет повышен.

