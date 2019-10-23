Новости за ночь: Экономисты усомнились в росте доходов Россиян

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Эксперты поставили под сомнение статистику Росстата о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале 2019 года. Так, по данным ведомства в сравнении с прошлым годом показатель вырос на три процента. Как сообщил Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, эти данные не соответствуют другим макроэкономическим показателям, так как в этот период оборот розничной торговли замедлился, а также снизился средний чек покупок и рост платежей по кредитам.

