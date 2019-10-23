Новости за ночь: Экономисты усомнились в росте доходов Россиян
Главный новости минувшей ночи по версии НСН.
Рост доходов Россиян поставили под сомнение
Эксперты поставили под сомнение статистику Росстата о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале 2019 года. Так, по данным ведомства в сравнении с прошлым годом показатель вырос на три процента. Как сообщил Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, эти данные не соответствуют другим макроэкономическим показателям, так как в этот период оборот розничной торговли замедлился, а также снизился средний чек покупок и рост платежей по кредитам.
Мошенники нашли новый способ кражи денег через смартфоны
Генеральный директор Group-IB Илья Caчкoв рассказал РИА Новости о новом способе кражи денег россиян при помощи смартфонов. По его словам, мошенники уговаривают клиентов устанавливать на телефоны приложение удалённого доступа, при помощи которого выводят деньги. Сачков отметил, что за полгода было зафиксировано более тысячи таких попыток кражи.
Мария Бутина скоро вернётся домой
Осуждённая в США россиянка Мария Бутина скоро сможет вернуться домой. Как сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, формальные препятствия для её возвращения отсутствуют.
«Загранпаспорт Марии заблаговременно передан иммиграционным властям США для ускорения депортации россиянки», - заявил Антонов.
Он добавил, что процесс депортации может занять несколько дней.
Бывший глава ОКР Билалов задержан в США
Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России, экс-главу компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова задержали в американском штате Флорида. Напомним, в России его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и чрезмерной трате денег компании при поездках за границу. Пока неизвестно, произошло ли задержание по российскому запросу или есть другие причины.
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