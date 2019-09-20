Новости за ночь: День радио и День железнодорожника могут отменить
Главные события ночи по версии НСН.
В России могут отменить некоторые профессиональные праздники
Россия может лишиться Дня железнодорожника, Дня воздушного флота и Дня радио. Сразу несколько старейших профессиональных праздников могут отменить в рамках так называемой регуляторной гильотины. Как пишет «Коммерсантъ», она направлена на пересмотр действующих нормативно-правовых актов. В ее рамках могут быть признаны утратившими силу некоторые постановления Совнаркома СССР. Перечни отменяемых праздников будут дорабатывать.
Добавим, с 1 февраля 2020 года могут признать утратившими силу более 20 тысяч правовых актов СССР и РСФСР, принятых с 1917 по 1991 год.
В турецком отеле повар нечаянно облил детей горящим маслом
На турецком курорте Кестель гостей отеля облили горящим маслом. Среди пострадавших два ребенка из Екатеринбурга, в возрасте 3,5 и 10 лет. По словам их отца, всего пострадали восемь человек. Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.
Один ребенок пока не сможет перенести перелет, у него ожог 27 процентов кожи. У второго обгорели рука и голова. Отель взял вину за случившееся на себя и оплачивает лечение. Помимо этого, руководство гостиницы выделило деньги на дальнейшее лечение детей на родине.
Сергей Лавров заявил о размещении оружия США в космосе
Журнал «Россия в глобальной политике» сегодня публикует большую статью «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он, в частности, пишет, что Соединенные Штаты приступили к реализации планов по размещению оружия в космосе, там могут появиться элементы противоракетной обороны. А предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе Вашингтон отвергает.
По мнению министра, такая позиция Белого дома спровоцируют новую глобальную гонку вооружений.
Военкоматы смогут призывать в армию вне зависимости от прописки
В Минобороны готовят поправки в Положение о воинском учете, согласно которым военкоматы будут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
«Известия» уточняют, что оборонное ведомство, таким образом, фактически ликвидирует основной способ уклонения от службы в армии. Но при этом у тех, кто хочет поступить в военный вуз, но не может это сделать из-за проблем с регистрацией, получат новый шанс.
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