Новости за ночь: День радио и День железнодорожника могут отменить

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Россия может лишиться Дня железнодорожника, Дня воздушного флота и Дня радио. Сразу несколько старейших профессиональных праздников могут отменить в рамках так называемой регуляторной гильотины. Как пишет «Коммерсантъ», она направлена на пересмотр действующих нормативно-правовых актов. В ее рамках могут быть признаны утратившими силу некоторые постановления Совнаркома СССР. Перечни отменяемых праздников будут дорабатывать.

Добавим, с 1 февраля 2020 года могут признать утратившими силу более 20 тысяч правовых актов СССР и РСФСР, принятых с 1917 по 1991 год.

