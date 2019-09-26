Новости за ночь: 56 россиян пострадали при аварийной посадке «Боинга»
Главные события за ночь по версии НСН.
Число пострадавших при жесткой посадке «Боинга» в Барнауле перевалило за 50
В результате жесткой посадки пассажирского «Боинга» в аэропорту Барнаула пострадали 56 человек. Такие данные ТАСС привели в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ. Одна пассажирка в настоящее время находится в больнице.
«Боинг-767-300» авиакомпании Azur Air выполнял рейс из вьетнамского аэропорта Камрань. При посадке в Барнауле у него загорелась одна из стоек шасси. Пассажиры были эвакуированы по надувным трапам. Всего на борту находились 344 человека.
Зеленский рассказал, о чем говорил с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.
Зеленский подчеркнул, что Лавров сам подошел к нему, сказав, что хочет познакомиться. Также российский министр якобы заявил, что надеется на прекращение конфликта в Донбассе.
В свою очередь украинский президент сказал, что прекращение конфликта возможно только после возвращения Украине «ее» территорий.
В Брюсселе ответили на обвинения Трампа в слабой помощи Украине
Евросоюз оказывает Украине беспрецедентную поддержку, заявила пресс-секретарь главы Европейской дипломатии Федерики Могерини Майя Косьянчич.
Так она прокомментировала обвинения Трампа в том, что Европа оказывает Киеву недостаточную помощь. Косьянчич напомнила, что за последние четыре города Брюссель и европейские финансовые институты выделили Украине 15 млрд евро.
В Минюсте объяснили предложение взламывать двери в квартирах
В Минюсте заявили, что подготовленные ведомством поправки закон «Об исполнительном производстве», предполагающие наделение судебных приставов правом взламывать квартиры россиян, были подготовлены во исполнение поручения российского правительства.
В ведомстве подчеркнули, что приставы смогут проникать в жилище только при подозрениях в незаконных перепланировках и для устранения неисправностей газового оборудования, причем исключительно по решению суда.
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