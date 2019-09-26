Новости за ночь: 56 россиян пострадали при аварийной посадке «Боинга»

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В результате жесткой посадки пассажирского «Боинга» в аэропорту Барнаула пострадали 56 человек. Такие данные ТАСС привели в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ. Одна пассажирка в настоящее время находится в больнице.

«Боинг-767-300» авиакомпании Azur Air выполнял рейс из вьетнамского аэропорта Камрань. При посадке в Барнауле у него загорелась одна из стоек шасси. Пассажиры были эвакуированы по надувным трапам. Всего на борту находились 344 человека.

