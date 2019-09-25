Новости за ночь: 50 тысяч россиян останутся без работы

25 сентября 201907:24
Константин Иванов

Главные события ночи по версии НСН.

1

Больше 50 тысяч россиян лишатся работы в ближайшие дни

До конца сентября 51 тысяча россиян будет уволена в связи с сокращение штатов или ликвидацией предприятий, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Работы могут лишиться 12,6 тыс. сотрудников обрабатывающих производств, а также 7,7 тыс. госслужащих, сотрудников обеспечения военной безопасности и соцобеспечения. В сфере образования под сокращения могут попасть более 5 тыс. человек. 

2

Стало известно содержание письма Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин отправил послание ряду европейских стран, в том числе членам НАТО, в котором предложил ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, сообщает «Коммерсант».

В статье подчеркивается, что это не первое подобное предложение Альянсу со стороны Москвы, однако прежние обращения не вызвали у НАТО интереса. Об этом Путин упомянул в своем письме. 

3

Лавров и Зеленский пообщались в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел России Сергей Лавров коротко переговорили 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в дипломатических кругах, стороны обсудили российско-украинские отношения. 

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В Минздраве назвали продукты, укрепляющие иммунитет осенью

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян призвал россиян в осенний период налегать на свежие овощи и фрукты, оставшиеся с летнего сезона, а консервированные и замороженные оставить на будущее, сообщает RT.

Тутельян также посоветовал употреблять максимально расширенный витаминно-минеральный комплекс, не переедать и заниматься спортом. 

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