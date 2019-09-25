Новости за ночь: 50 тысяч россиян останутся без работы

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До конца сентября 51 тысяча россиян будет уволена в связи с сокращение штатов или ликвидацией предприятий, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Работы могут лишиться 12,6 тыс. сотрудников обрабатывающих производств, а также 7,7 тыс. госслужащих, сотрудников обеспечения военной безопасности и соцобеспечения. В сфере образования под сокращения могут попасть более 5 тыс. человек.

