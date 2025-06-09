Новости «Известий» появились в пригородных экспрессах Москвы

Мультимедийный информационный центр «Известия» договорился об информационном сотрудничестве с Центральной пригородной пассажирской компанией, в вагонах экспрессов Казанского направления будут транслироваться адаптированные ролики телеканала IZ. RU. Об этом говорится в сообщении вещателя.

«Пассажиры пригородных экспрессов Рязанского направления смогут узнавать о последних событиях в городе, а также новости культурной, социально-экономической жизни России и мира. Новостной контент... интегрирован в информационные системы поездов, следующих по маршрутам Москва — Раменское и Москва — Голутвин», - указывает телеканал.

Кроме того, в составах будут доступны познавательные ролики канала «День. Век. Эпоха» о событиях в истории в тот или иной день.

Как отметила глава департамента по связям с общественностью ЦППК Софья Фоменко, компания - крупнейший в России пригородный железнодорожный перевозчик, а телеканал «Известия» - лидер в сегменте тематического новостного вещания. Появление роликов канала в вагонах экспрессов позволит сделать время в пути полезным и интересным для пассажиров. По словам Фоменко, цвета, шрифты и длина кадра подбирались так, чтобы информация «воспринималась максимально комфортно».

