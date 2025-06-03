Новости телеканала «Известия» появились в аэропорту Петербурга

Новости круглосуточного телеканала «Известия» появились на экранах в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, пассажиры авиагавани смогут узнавать о событиях прямо у стоек регистрации. Об этом сообщили в редакции канала.

Отмечается, что на экранах терминала демонстрируют адаптированные ролики «Известий» с ключевыми событиями недели: новостями страны и мира, путешествий, культуры. Эфир телеканала направлен на быструю визуальную подачу контента, который сопровождается титрами, инфографикой, бегущей строкой, его можно смотреть без звука в любом месте.

Как отметили в редакции, новости на экранах для пассажиров и гостей Пулково - новый стандарт информационной среды. Петербургский аэропорт стал одной из первых площадок для этого формата.

По словам главы группы по PR и маркетинговым коммуникациям компании-оператора авиагавани «Воздушные Ворота Северной Столицы» Александры Саблиной, Пулково активно развивает информационные сервисы, и теперь его пассажиры всегда смогут быть в курсе актуальных новостей.

