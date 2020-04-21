Новосибирцы помогают врачам, борющимся с коронавирусом
Парламентарии Заксобрания Новосибирской области осуществляют всестороннюю помощь и поддержку медучреждениям Новосибирска, которые борются с коронавирусонй инфекцией.
По словам Ларисы Поздняковой, главного врача Городской инфекционной клинической больницы №1, принявшей на себя основную волну госпитализации, диагностики и лечения больных вирусной инфекцией covid-19, в качестве мер поддержки партией «Единая Россия» больнице был передан автомобиль для работы мобильной бригады врачей. Хоккейный клуб «Сибирь» передал тонометры, а городские кафе и рестораны ежедневно обеспечивают врачей обедами. Фабрика «Обувь России» привезла спецодежду. Общероссийский народный фронт в благодарность медикам доставил цветы.
«Для нас совсем не важен размер пожертвования. Мы с огромной, искренней благодарностью принимаем и 20 масок, которые привез в приемный покой молодой человек, и сертификаты номиналом в две тысячи рублей каждый, которые приобрел на личные средства для всех наших сотрудников председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Иванович Шимкив. Все 129 человек, работающих в больнице – и санитарки, и медсестры, и врачи, их получат», - заявила Лариса Позднякова.
Она также отметила, что самоизоляция обернулась для врачей «душевным объединением, настоящим единством», а также поблагодарила всех, кто поддерживает врачей в это непростое время.
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