Новосибирский кондуктор выставил на мороз 10-летнюю девочку

В Новосибирске кондуктор автобуса выгнал на мороз ученицу четвертого класса. Мужчине не понравилось, что ребенка не было с собой справки школьника.

Об инциденте в соцсетях рассказала мама девочки. По ее словам, кондуктор оставил девочку одну на темной улице. К счастью, ее подобрал водитель другого автобуса, передает телеканал «360».

«Как можно ребенка выгнать из автобуса на пустыре», - возмутилась мать школьницы.

Вскоре личность принципиального кондуктора была установлена – как оказалось, это был его первый рабочий день на маршруте. И последний. После разразившегося скандала перевозчик отказался от его слуг, пишут «Дни.ру».

