﻿Новосибирский бюджет перераспределили в пользу дорог и медицины

Законопроект о поправках в бюджет Новосибирской области на 2020 год предполагает перераспределение финансовых ресурсов для выполнения социальной программы президента РФ Владимира Путина и завершение расчётов за медицинское оборудование, поставленное в рамках двух региональных проектов. Об этом стало известно на заседании комитета ЗакСобрания области по транспортной, промышленной и информационной политике.



В частности, в этом году предложено выделить 638 миллионов рублей на софинансирование поддержки семей с детьми и 280 миллионов рублей на обеспечение начальных классов горячим питанием. Обе программы будут частично профинансированы из федерального бюджета. Региональный и федеральный бюджеты также разделят расходы на исполнение социальных контрактов: в бюджете Новосибирской области на это будут предусмотрены 180 миллионов рублей ежегодно.

Средства на капитальный ремонт дорог в размере 277 миллионов рублей перераспределили в пользу Новосибирска, где на эти средства отремонтируют Бердское шоссе и улицу Оловозаводскую. Бердск и Искитим лишились 200 миллионов рублей на ремонт дорог из-за того, что их проекты не были обеспечены проектно-сметной документацией.

Председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Федор Николаев в связи с очередными денежными вливаниями в дорожную сеть Новосибирска напомнил, что городу уже выделяли дополнительные средства на обслуживание дорог и благоустройство дворовых территорий. Однако обещанный ямочный ремонт на Мочищенском шоссе не выполнен, а дороги, по мнению Николаева, чистят плохо. Депутат отметил, что в этом году Контрольно-счетная палата области проверит дорожные объекты, на которые выделялись бюджетные средства.

