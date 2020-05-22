Новосибирские депутаты предложили расширить поддержку по трудоустройству инвалидов
Программу поддержки для работодателей из числа коммерческих организаций и ИП, готовых дать работу инвалидам, следует распространить на государственные и муниципальные учреждения, которые недавно подключились к трудоустройству людей с ограниченными возможностями. С таким предложением выступила зампредседателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения в ЗакСобрании Новосибирской области Татьяна Есипова.
По её мнению, такая поддержка необходима, поскольку инвалидам после трудоустройства требуется помощь, наставничество и сопровождение.
С этой идеей согласился министр труда и занятости Новосибирской области Ярослав Фролов, предложивший сформировать рабочую группу для проработки этого вопроса. В ней будут участвовать депутаты областного Законодательного Собрания.
По данным регионального Минтруда, доля работающих инвалидов в Новосибирской области по итогам 2019 года составила 30,1% от общего числа инвалидов трудоспособного возраста. Плановый показатель составлял 33%.
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