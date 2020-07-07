Новосибирские депутаты обсудили законопроект об «удалёнке»
Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области включатся в работу по принятию изменений в Трудовой кодекс России, касающихся новых норм дистанционной работы. Об этом сообщил председатель регионального парламента Андрей Шимкив.
Как отметил его первый заместитель Андрей Панфёров, действительность показала, что российское трудовое законодательство оказалось не готово к массовому переводу работников на удаленный режим работы. Сейчас можно заключать только традиционный трудовой договор или договор о дистанционной работе.
Поправки в Трудовой кодекс регламентируют распространённый ныне формат временной дистанционной занятости: появятся понятия временной и комбинированной дистанционной работы. Из законодательства исчезнут дискриминационные нормы, согласно которым дистанционного работника было легче уволить (например, из-за отсутствия достаточного объёма работы у работодателя). Будет прописано право дистанционных работников не находиться на связи с работодателем круглосуточно.
По словам председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игоря Гришунина, депутаты активно включились в обсуждение поправок в Трудовой кодекс. У многих из них сейчас избирательная кампания, так что депутаты в своих предложениях отразят точки зрения избирателей – как работников, так и работодателей.
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