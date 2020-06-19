Новосибирская область обратится к правительству для решения проблем «обманутых дольщиков»

Депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли решение обратиться на федеральный уровень для решения проблемы достройки проблемных жилых домов в кратчайшие сроки. Об этом шла речь на заседании комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. С докладом на тему «О деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Новосибирской области» выступил гендиректор некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Новосибирской области» Дмитрий Лактионов. Он напомнил, что Новосибирская область была включена в число регионов России, для которых, начиная с 2020 года, предусмотрено финансирование мероприятий по завершению проблемных объектов с участием публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».

Он также рассказал о проведении анализа проблемных объектов, произведении расчета денежных средств, необходимых для достройки домов «обманутых дольщиков», а также о ряде изменений в законодательстве региона, предусматривающих увеличение соответствующих субсидий.

Список недостроенных домов вошел в подписанное 20 марта 2020 года соглашение между Правительством Новосибирской области и «Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства». Предполагалось, что в течение 45 дней эта компания направит в Новосибирск специалистов для проведения инструментального обследования недостроенных домов, однако их приезду помешала пандемия коронавирусной инфекции.





По словам Дмитрия Лактионова, администрацией Новосибирской области также подготовлено ходатайство в адрес гендиректора «Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства» о принятии решения по завершению строительства еще трех проблемных домов, которые можно начать достраивать в 2020 году, а сдать в 2021-м.Чтобы активизировать достройку проблемных объектов, правительство Новосибирской области направило в адрес вице-премьера РФ Марата Хуснуллина ходатайство о рассмотрении изменения условий софинансирования для регионального бюджета – снижения с 22 до 4 процентов.

В свою очередь, глава комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Евгений Покровский поставил вопрос о целях создания фонда. «С какой целью был создан фонд? Ведь выделена заработная плата на содержание этого фонда. Хотелось бы понимать, какие процессы на сегодняшний день происходят. Что сделано?»

На эти вопросы ответил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. «В 2019 году мы создали фонд. Мы хотели привлечь федеральные средства. И, по большому счету, нам это удалось – мы дошли до соглашения, которое есть. Полностью за это время мы отработали все механизмы, как, впрочем, и все регионы, которые участвуют в этой программе. Фонды созданы практически в 90 процентах регионов», - заявил он.

По словам министра, со стороны властей региона предприняты все шаги, чтобы начинать достраивать проблемные дома – «экономическая, юридическая и документальная база подготовлена», однако вопрос встал в приезде специалистов-инструментальщиков из Москвы. Он такде добавил, что в Совете Федерации Федерального Собрания РФ решается вопрос об изменении для регионов условий софинансирования – повышения части федеральных вложений с 78 до 96 процентов.

Тем не менее, по словам депутата Ильи Полякова, с фондом есть ряд сложностей. «Когда еще фонд только создавался в нашем регионе, мы сразу высказывали опасение, что содержание этого фонда ляжет обременением на бюджет Новосибирской области, и не понятно, что с финансированием. На сегодняшний день мы видим, что так оно и есть. При том, надо констатировать тот факт, что здесь вины ни Минстроя, ни новосибирского фонда нет», - отметил он, предложив обратиться к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, который курирует развитие строительной отрасли, с просьбой «разъяснить и посодействовать в работе федерального «Фонда…».

«Думаю, предложение вполне реальное, - отреагировал на предложение коллеги по комитету Евгений Покровский. – Новосибирская область сегодня выполнила все условия. Мы зарезервировали средства в бюджете, а сегодня все тормозится из-за федеральных служб. Давайте направим обращение от Законодательного Собрания».

Окончательно вопрос о направлении обращений будет решен на ближайшей – 56-й – сессии регионального парламента.

