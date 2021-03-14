Новогодние украшения на улицах Москвы оставят до апреля

Световые конструкции на улицах и площадях Москвы, которые были установлены к Новому году, останутся до апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Петра Бирюкова.

«Обычно световые украшения оставляем до марта, так как зимой рано темнеет, а они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы», - сказал он. В текущем году по решению мэра Сергея Собянина работу этих конструкций продлили.

В настоящее время в мегаполисе убрали около 1 тыс. новогодних елей и часть декоративных конструкций.

На празднование Нового года в условиях эпидемии коронавируса московские власти заложили 366,4 млн руб, против 914 млн годом ранее, сообщает РБК.

