Новогодние украшения на улицах Москвы оставят до апреля
Световые конструкции на улицах и площадях Москвы, которые были установлены к Новому году, останутся до апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Петра Бирюкова.
«Обычно световые украшения оставляем до марта, так как зимой рано темнеет, а они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы», - сказал он. В текущем году по решению мэра Сергея Собянина работу этих конструкций продлили.
В настоящее время в мегаполисе убрали около 1 тыс. новогодних елей и часть декоративных конструкций.
На празднование Нового года в условиях эпидемии коронавируса московские власти заложили 366,4 млн руб, против 914 млн годом ранее, сообщает РБК.
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