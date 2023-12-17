Новогодние каникулы: Диван, Москва и горы
Почти половина россиян проведет Новые год дома, а путешественники в основном предпочли Москву и Сочи.
Нижний Новгород и Санкт-Петербург возглавили рейтинг самых доступных направлений для путешествий из Москвы. Билеты в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань и Калининград обойдутся жителям Москвы в 9-17 тысяч рублей туда и обратно, сообщило RT со ссылкой на исследование сервиса «Авиасейлс».
Почти половина (47%) россиян планируют провести новогодние каникулы в кругу семьи. Об этом сообщает RT со ссылкой на итоги исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
Специалисты провели опрос и выяснили, чем респонденты займутся на новогодних каникулах. Так, 31% опрошенных отправятся в путешествие: 16% россиян хотят посетить один из российских городов, 8% опрошенных проведут праздники на берегу океана, 7% — отправятся кататься на лыжах или сноуборде.
Кроме того, 26% россиян поделились, что в праздники хотели бы только есть и спать, 12% пересмотрели бы все части фильма «Гарри Поттер», 9% планируют читать либо искать новое хобби. Также 16% респондентов заявили о желании кататься на коньках и лепить снежки, а 9% намерены ходить по музеям и выставкам.
Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что большинство россиян выбрали на Новый год отдых на отечественных горнолыжных курортах, при этом главным зарубежным направлением стали Объединенные Арабские Эмираты
«Подавляющая часть россиян, больше 85%, будут отдыхать на Новый год в своей стране. Направление номер один - это Красная Поляна и другие горнолыжные курорты: Приэльбрусье, Домбай, Архыз, Цейское ущелье, Ведучи. В азиатской части России в этом году мегапопулярны Шерегеш и Байкал. Как экскурсионное направление на первом месте по популярности - Санкт-Петербург. Сейчас из России нет прямых рейсов в Евросоюз, но скучающие по Европе люди могут найти все то же самое в Петербурге или в Калининграде. За последние пару лет Калининградская область также резко продвинулась в рейтинге предпочтений россиян», - сказал Мкртчян.
На новогодние каникулы в Сочи ожидается около 280 тысяч туристов. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр города Алексей Копайгородский.
По его словам, новогодних фейерверков в этом году не будет, при этом запланировано сотни праздничных мероприятий во всех районах города.
Правоохранители будут в эти дни нести службу в усиленном режиме, охрану порядка обеспечат более тысячи сотрудников полиции, казаков и дружинников.
Помимо этого дежурить будут более 330 спасателей и пожарных и порядка 90 единиц специализированной техники.
Россияне активно собираются в новогодние путешествия за рубеж. Предпочтительным направлением стал Таиланд. Этому способствуют адаптация спроса и расширение полетных программ на фоне среднего роста расходов на поездки на 20%, сообщает «Коммерсантъ».
К концу года средний чек при бронировании организованных туров за рубеж на новогодние праздники вырос до 271 тыс. руб. (+17,9%), рассказали в Travelata.ru. По данным «Слетать.ру», рост цен фиксируется на уровне 237 тыс. руб. (+ 20%).
Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов заявил, что география полетов в азиатские страны расширилась. Среди них лидирующим направлением стал Таиланд, отмечает «Слетать.ру». Средний тур в эту страну обойдется в 390,4 тыс. руб., что на 43,7% больше, чем годом ранее, сообщают в Travelata.ru.
Также россияне путешествуют и в европейские страны,, несмотря на их ограниченную доступность. Италия оказалась на четвертом месте по популярности европейских направлений, Франция – на девятом, Венгрия – на 14-ом. По данным Ostrovok.ru, средняя стоимость ночи в этих странах за год выросла до 12-13,5 тысяч рублей.
Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил НСН, что летние туры зимой вдвойне выгоднее. Подобная тенденция хороша как для отдыхающих, так и для всего туристического рынка, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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