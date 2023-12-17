Новогодние каникулы: Диван, Москва и горы

Почти половина (47%) россиян планируют провести новогодние каникулы в кругу семьи. Об этом сообщает RT со ссылкой на итоги исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Специалисты провели опрос и выяснили, чем респонденты займутся на новогодних каникулах. Так, 31% опрошенных отправятся в путешествие: 16% россиян хотят посетить один из российских городов, 8% опрошенных проведут праздники на берегу океана, 7% — отправятся кататься на лыжах или сноуборде.

Кроме того, 26% россиян поделились, что в праздники хотели бы только есть и спать, 12% пересмотрели бы все части фильма «Гарри Поттер», 9% планируют читать либо искать новое хобби. Также 16% респондентов заявили о желании кататься на коньках и лепить снежки, а 9% намерены ходить по музеям и выставкам.