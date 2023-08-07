Эксперты рассказали, как сэкономить на отдыхе с помощью раннего бронирования

Туристы в августе могут приобрести туры на новогодние каникулы по привлекательным ценам в рамках акций раннего бронирования. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Одними из самых популярных «зимних» направлений остаются Таиланд, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Шри-Ланка, Мальдивы. Туры в эти страны можно найти по ценам прошлого сезона. Однако многие россияне выбирают внутренний туризм, спросом пользуются горнолыжные маршруты, и в августе можно приобрести тур в расположенные в горах отели со скидкой от 10 процентов.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин порекомендовал перед тем, как забронировать и оплатить тур, внимательно изучить правила расторжения договора и уточнить штрафы в случае отказа от путевки. Эксперт предупредил, что любая аннуляция путешествия грозит вычетом комиссионных расходов.

«То есть если все происходит по инициативе самого туриста, то операторы, авиакомпания или отель возместят стоимость путевки, билетов или номера, удержав из нее сумму штрафа», — пояснил Горин.

Как отметил директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев, у туроператоров уже появились путевки с вылетами 29–31 декабря по комфортным ценам: поездка в Турцию для двоих на неделю будет стоить от 115 тысяч рублей, в Красную Поляну — от 83 тысяч, в Египет — от 153 тысяч, в ОАЭ — от 138 тысяч.

«На старте продаж не всегда можно сильно сэкономить, но зато есть шанс выбрать тот отель, где действительно хотелось бы встретить Новый год», — указал эксперт.

За зимней сказкой в России можно отправиться в Великий Устюг — на родину Деда Мороза, в Санкт-Петербург или Карелию. Стоимость таких туров составляет в среднем 50 тысяч рублей. Кроме того, провести время на горнолыжном курорте или в туристическом комплексе можно в Подмосковье: в Баранове, близ Наро-Фоминска, а также в Рузском и Сергиево-Посадском районах.

