Россияне проведут новогодние праздники в Москве, Ереване и Стамбуле
Самым популярным российским направлением по числу бронирований на новогодние праздники стала Москва, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование OneTwoTrip.
Так, на Москву приходится 25,6% всех бронирований на новогодние каникулы. На втором месте из российских направлений расположился Санкт-Петербург, на третьем - Сочи.
Из зарубежных городов российские туристы предпочти на новогодние праздники Ереван, Стамбул и Бангкок. Билеты в зимние выходные на эти направления будут стоить около 14 тысяч рублей, 25 тысяч рублей и 45 тысяч рублей соответственно.
Ранее сообщалось, что четверть российских туристов проведут новогоднюю ночь в Москве, отмечает ОТР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru