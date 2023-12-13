Россияне проведут новогодние праздники в Москве, Ереване и Стамбуле

Так, на Москву приходится 25,6% всех бронирований на новогодние каникулы. На втором месте из российских направлений расположился Санкт-Петербург, на третьем - Сочи.

Из зарубежных городов российские туристы предпочти на новогодние праздники Ереван, Стамбул и Бангкок. Билеты в зимние выходные на эти направления будут стоить около 14 тысяч рублей, 25 тысяч рублей и 45 тысяч рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что четверть российских туристов проведут новогоднюю ночь в Москве, отмечает ОТР.

